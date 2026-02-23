Mayweather vs. Pacquiao 2 annunciato su Netflix: la rivincita si terrà al Sphere di Las Vegas

HQ

Finalmente è ufficiale: meno di una settimana dopo l'annuncio del ritorno di Floyd Mayweather alla boxe, Netflix ha annunciato una rivincita per uno degli incontri più attesi di sempre, contro Manny Pacquiao. Si terrà il 19 settembre e sarà il primo incontro di pugilato che si terrà al Sphere di Las Vegas.

Mayweather e Pacquiao si sono affrontati per la prima volta il 2 maggio 2015, e Mayweather ha vinto per decisione unanime. L'incontro, che era in programma dal 2009, è stato definito il "Incontro del Secolo" ma ha deluso la maggior parte dei critici e dei fan, e in seguito si è rivelato che Pacquiao aveva combattuto con un infortunio alla spalla.

Nessuno saprà se la rivincita, tra unci anni, sarà migliore. L'età sarà un problema: Pacquiao ha 47 anni ed è andato in pensione dal pugilato nel 2021. Dopo un tentativo fallito di candidarsi alla presidenza delle Filippine nel 2022 e un tentativo fallito di rielezione al Senato, è tornato a praticare la boxe, ottenendo un pareggio contro Mario Barrios nel luglio 2025.

Mayweather ha 48 anni ed è andato in pensione dal pugilato professionistico nel 2017, anche se da allora ha tenuto incontri esibizioni (l'ultimo contro John Gotti III nell'agosto 2024). Mette in gioco un record perfetto di 50 vittorie, 27 per KO e nessuna sconfitta.

"I fan hanno aspettato abbastanza—meritano questa rivincita, e sarà ancora più grande ora che sarà trasmessa in diretta a livello globale su Netflix. Voglio che Floyd conviva con l'unica sconfitta nel suo record professionale e che ricordi sempre chi gliel'ha detta", ha detto Pacquiao.

Netflix continua a investire molto negli sport in diretta, in particolare negli sport da combattimento, avendo recentemente annunciato un altro incontro da sogno, tra Ronda Rousey e Gina Carano, che si terrà il 16 maggio.