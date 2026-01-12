Mazda presenta la nuova CX-6e

HQ

Dire che Mazda è arrivata leggermente tardi al boom dei veicoli elettrici, avendo appena lanciato diversi modelli elettrici facilmente disponibili. Ora, però, sembra che il famoso produttore giapponese abbia dato il via a una transizione.

Ora hanno presentato ufficialmente il CX-6e, un SUV/Crossover, recentemente presentato al Salone dell'Auto di Bruxelles. Sarà costruito in Cina in collaborazione con Changan, sarà dotato di una batteria da 78 kilowatt per un'autonomia WLTP di 484 chilometri, e per dimensioni sarà simile alla Tesla Model Y.

Sebbene abbia già ricevuto critiche per la sua autonomia poco ideale per un modello nuovo di zecca sul mercato, potrà caricare fino a 195 kilowatt, e sembra che Mazda stia sempre puntando molto su un concetto interno molto più minimalista, simile a quello della già citata Tesla Model Y o della Xpeng G6.

Puoi vedere le prime immagini qui sotto - non è chiaro quando il modello verrà lanciato in Europa.