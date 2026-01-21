Mazda sembra aver abbandonato la maggior parte dei suoi piani EV al momento

HQ

Molto recentemente abbiamo presentato la prossima Mazda CX-6e, un nuovo modello elettrico realizzato in collaborazione tra Mazda e il produttore cinese Changan. Ora, questo modello sembra ancora in arrivo, ma a parte questo, sembra che Mazda stia abbandonando la maggior parte dei suoi attuali piani EV a favore di più ibridi nel prossimo futuro.

In particolare, un rapporto di Nikkei e Nikkan Jidosha (tramite Automotive News) indica che il loro prossimo EV disponibile a livello globale è stato ritardato di oltre due anni, con la produzione prevista per il 2029.

Tariffe, cambiamenti nella regolamentazione delle emissioni, cancellazione di un credito d'imposta statunitense sono tutte le ragioni per cui Mazda sembra non essere interessata a scommettere tutto sulla produzione di veicoli elettrici in questo momento. In una dichiarazione, Mazda afferma quanto segue:

"Queste informazioni non sono state rilasciate dalla nostra azienda," ha detto il portavoce. "Continuiamo a far progredire lo sviluppo tecnologico dei nostri BEV proprietari basandoci sulla nostra strategia multisolution e determineremo il momento della loro introduzione, valutando attentamente le tendenze normative in ogni paese e i cambiamenti nelle esigenze dei clienti."

Lanceranno altri ibridi nel prossimo futuro.