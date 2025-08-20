Mbappé ha avuto bisogno di una sola partita per migliorare le statistiche del Real Madrid dell'anno scorso in un'area chiave

HQ

Kylian Mbappé ha segnato il gol della vittoria nella prima partita di Xabi Alonso come allenatore del Real Madrid nella Liga, contro l'Osasuna. È stato un gol su rigore, ma nonostante il risultato breve, il Madrid ha dominato la partita, il possesso palla e le occasioni. Tra questi, Kylian Mbappé è quello che ha brillato di più, con 6 tiri, 42 passaggi su 47 riusciti e 8 dribbling riusciti su 12 tentativi.

È la sua migliore prestazione in dribbling da quando è entrato a far parte del Real Madrid. E, dopo una sola partita, l'anno scorso ha già migliorato il miglior punteggio di tutta la stagione del Real Madrid: Vinícius Jr. è stato il giocatore della squadra che ha fatto più dribbling l'anno scorso... e non più di sette, secondo Marca. Mbappé lo ha già superato nella prima partita della stagione, con Vinícius che ha dribblato con successo solo una volta contro l'Osasuna.

Nonostante abbia segnato solo su rigore, Mbappé ha lasciato davvero buone impressioni nella sua prima partita con il numero 10 sulla schiena. In difesa, anche Dean Huijsen e Álvaro Carreras hanno fatto una buona prima impressione al Bernabéu. Sembrava che la squadra avesse molto più controllo della partita rispetto alla maggior parte delle partite della scorsa stagione. Se solo Vinícius fosse ispirato come lo è Mbappé ultimamente...