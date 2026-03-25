Mbappé nega le voci secondo cui i medici del Real Madrid avrebbero esaminato il ginocchio sbagliato quando era infortunato

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Kylian Mbappé ha negato le notizie secondo cui lo staff medico del Real Madrid avrebbe diagnosticato erroneamente il suo infortunio al ginocchio e controllato il ginocchio sbagliato. "L'informazione secondo cui abbiano esaminato il ginocchio sbagliato non è vera", ha detto Mbappé in una conferenza stampa a Boston, un giorno prima di un'amichevole contro la Francia contro il Brasile.

I resoconti sono stati condivisi martedì dal giornalista di RMC Sport Daniel Riolo, che descriveva un "errore peggiore che catastrofico" che portò al licenziamento dello staff medico a gennaio. Mbappé, sentendo che il ginocchio peggiorava da dicembre, si rivolse a uno specialista del ginocchio in Francia, e apparentemente scoprirono che il team medico di Madrid aveva commesso una grave negligenza, mettendolo a rischio di un infortunio più grave.

Ma Mbappé ha smentito la voce secondo cui i medici di Madrid gli avessero esaminato il ginocchio sbagliato, anche se ha rifiutato di parlare ulteriormente della questione, assumendosi la responsabilità di non aver parlato chiaramente di quanto gli è successo:

"L'informazione secondo cui hanno esaminato il ginocchio sbagliato è falsa. Forse ho una certa responsabilità indiretta, perché quando non comunichi, iniziano a circolare voci; Fa parte del gioco. Abbiamo sempre avuto una comunicazione molto chiara con il club."

Mbappé ha anche elogiato il fatto che la sua squadra continuasse a vincere partite quando lui era fuori. "Quando mi sono infortunato all'inizio di gennaio, non ero disponibile, e molti pensavano che fossi l'unica opzione del club, ma non è così."