Mbappé nega le voci secondo cui i medici del Real Madrid avrebbero esaminato il ginocchio sbagliato quando era infortunato
Kylian Mbappé si è assunto parte della responsabilità nelle voci diffuse dai media sui medici del Real Madrid.
Kylian Mbappé ha negato le notizie secondo cui lo staff medico del Real Madrid avrebbe diagnosticato erroneamente il suo infortunio al ginocchio e controllato il ginocchio sbagliato. "L'informazione secondo cui abbiano esaminato il ginocchio sbagliato non è vera", ha detto Mbappé in una conferenza stampa a Boston, un giorno prima di un'amichevole contro la Francia contro il Brasile.
I resoconti sono stati condivisi martedì dal giornalista di RMC Sport Daniel Riolo, che descriveva un "errore peggiore che catastrofico" che portò al licenziamento dello staff medico a gennaio. Mbappé, sentendo che il ginocchio peggiorava da dicembre, si rivolse a uno specialista del ginocchio in Francia, e apparentemente scoprirono che il team medico di Madrid aveva commesso una grave negligenza, mettendolo a rischio di un infortunio più grave.
Ma Mbappé ha smentito la voce secondo cui i medici di Madrid gli avessero esaminato il ginocchio sbagliato, anche se ha rifiutato di parlare ulteriormente della questione, assumendosi la responsabilità di non aver parlato chiaramente di quanto gli è successo:
"L'informazione secondo cui hanno esaminato il ginocchio sbagliato è falsa. Forse ho una certa responsabilità indiretta, perché quando non comunichi, iniziano a circolare voci; Fa parte del gioco. Abbiamo sempre avuto una comunicazione molto chiara con il club."
Mbappé ha anche elogiato il fatto che la sua squadra continuasse a vincere partite quando lui era fuori. "Quando mi sono infortunato all'inizio di gennaio, non ero disponibile, e molti pensavano che fossi l'unica opzione del club, ma non è così."