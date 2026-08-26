Mbappé segna una tripletta per il Real Madrid nel ritorno di Mourinho al Bernabéu

HQ

Il Real Madrid ha vinto la sua seconda partita di campionato in questa stagione. La partita d'esordio dello scorso weekend è quasi finita 1-1, ma il nuovo acquisto Carlos Espí ha segnato al 90° minuto, regalando al Real Madrid 3 punti; il Barcellona ha risposto la sera seguente con una schiacciante sconfitta per 5-0 contro l'Elche.

Questa volta, al Bernabéu contro la Real Sociedad, il risultato è stato molto più ampio: 4-1, nonostante l'intervallo sia andata 1-1, grazie a una tripletta di Kylian Mbappé. Vinícius ha aggiunto un altro gol con un tap-in dopo una grande giocata individuale di Jude Bellingham, che ha fornito quello e altri assist. Nonostante un primo tempo così così, le tre grandi stelle della squadra hanno contribuito a dare a Mourinho un ritorno da sogno nel Bernabéu.

José Mourinho lasciò il Real Madrid dopo tre anni diseguali come allenatore il 1° giugno 2013, con una vittoria per 4-2 contro l'Osasuna, ma avendo già perso la Liga contro il Barcellona. Nei successivi 13 anni, Mourinho non tornò mai più al Bernabéu.

In realtà, ha affrontato il Real Madrid come allenatore di una squadra diversa solo quattro volte: una con il Manchester United nel 2017, perdendo la Supercoppa UEFA, e tre con il Benfica, tutte la scorsa stagione. Nella fase a eliminazione diretta, quando il Benfica giocava al Bernabéu, a Mourinho è stato mostrato un cartellino rosso nella partita precedente per non poter stare in panchina, e ha deciso di saltare completamente la partita e restare nel parcheggio.