Mbappé prende di mira Arbeloa: "Sono il quarto attaccante della rosa dietro Mastantuono, Vini e Gonzalo"

HQ

Una partita completamente insignificante al Bernabéu tra il Real Madrid, che non può vincere la Liga dopo che il Barcellona ha conquistato il primo posto, e il Real Oviedo, che matematicamente è stato retrocesso, è diventata notizia quando Kylian Mbappé ha contraddetto il suo allenatore Álvaro Arbeloa, apparentemente usando l'ironia per spiegare perché non fosse titolare giovedì (ha giocato solo gli ultimi 20 minuti, sostituendo Gonzalo García).

"Sto benissimo al 100%. Non ho giocato perché l'allenatore ha detto che, per lui, sono il quarto attaccante della rosa", ha spiegato Mbappé nella zona mista. "Chiedi all'allenatore, ero pronto a partire, è una sua decisione". Quando gli è stato chiesto se avesse problemi con Arbeloa, ha risposto: "No, niente, ma devo accettare i piani dell'allenatore. Devo lavorare per essere migliore di Vini, Mastantuono e Gonzalo".

La versione di Mbappé contraddice direttamente quanto detto successivamente da Arbeloa in conferenza stampa. "Non ho quattro attaccanti né gli ho detto una frase del genere. ", disse l'allenatore, ridendo ("Non so davvero dirvelo", rispose nervosamente anche lui) e aggiungendo che "se non lo metto, non può giocare, perché sono io l'allenatore e decido chi gioca e chi no".

"Ho parlato con lui prima della partita e non so cosa possa aver interpretato. Per me è molto chiaro che un giocatore che quattro giorni fa non poteva stare in panchina, oggi non dovrebbe essere titolare. Soprattutto perché non è una finale, non è una partita di vita o di morte."

Tra le righe, si ritiene che si tratti di una lite perché Mbappé è arrabbiato perché Arbeloa lo ha escluso dalla rosa per il Clásico di domenica (non è nemmeno stato chiamato come sostituto), il che ha fatto infuriare Mbappé, che a quanto pare ha lasciato il campo di allenamento sabato scorso. Poi si capisce che Arbeloa abbia "punito" Mbappé concedendogli solo 20 minuti di gioco, e ha persino suggerito che abbia scelto di usare una finestra da sostituto solo su di lui per essere l'unico bersaglio dei fischi e dei fischi dei tifosi al Bernabéu, ancora arrabbiato per il suo viaggio in Sardegna settimane fa...