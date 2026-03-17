Mbappé tornerà stasera al Real Madrid, ma Jude Bellingham non è ancora pronto

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Kylian Mbappé potrebbe tornare al Real Madrid questa sera, nella gara di ritorno contro il Manchester City negli ottavi di finale di Champions League. Tuttavia, Jude Bellingham non sarà protagonista della partita di questa sera, ha confermato l'allenatore del Real Madrid Álvaro Arbeloa.

"Mbappé è già disponibile, quindi lo vedrai. Non vedo l'ora di averlo in campo, di godermelo e dei suoi gol, ma anche in campo sarà un giocatore molto importante", ha detto Arbeloa in conferenza stampa. "Bellingham voleva venire con i suoi compagni di squadra per stare con la squadra. Continuerà e farà parte dell'allenamento, ma domani non sarà disponibile".

L'allenatore ha elogiato Bellingham, ha detto che "diventerà uno dei leader ed è importante che sia qui con noi". Il centrocampista inglese è assente da quando ha subito un infortunio nella partita Real Madrid contro Rayo Vallecano del 1° febbraio, che è già a oltre mese e mezzo di distanza. Potrebbe tornare per il derby contro l'Atlético de Madrid in LaLiga domenica prossima.