McDonald's e Pokémon si alleano di nuovo per una collaborazione TCG x Happy Meal nel 2026

Il 2026 segna il 30° anniversario di Pokémon, e puoi essere certo che l'azienda dietro Pocket Monsters si impegna al massimo con collaborazioni, merchandising e altro ancora. Abbiamo già visto alcune nuove magliette fantastiche per una prossima collaborazione Uniqlo, e ora sembra che gli Stati Uniti riceveranno dei Happy Meals ancora più speciali nelle loro catene McDonald's.

Come riportato da PokeBeach, la collaborazione Pokémon TCG x Happy Meal arriverà negli Stati Uniti a febbraio e durerà fino a marzo per celebrare il 30° anniversario. Verrà fornito con un booster di quattro carte contenente una carta olografica e tre carte non ologrammiche. Si prevede che queste carte saranno ristampe piuttosto che esclusive, per evitare la situazione degli scalper che si è verificata in Giappone all'inizio dell'anno.

I rivenditori compravano Happy Meals all'ingrosso, sceglievano le carte e poi buttavano via il cibo, portando all'annullamento dell'evento speciale entro un giorno. Purtroppo, questo probabilmente ha solo aumentato il valore delle carte per gli scalper. Dovremo vedere come Pokémon cercherà di ridurre le probabilità che ciò accada di nuovo questa volta.

