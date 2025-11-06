McDonald's lancia i nuovi McNuggets per un periodo di tempo limitato

HQ

Sembra che McDonald's stia spingendo verso più prodotti a base di pesce, almeno in alcuni territori. Dopo aver padroneggiato l'arte della carne bovina con i suoi hamburger e del pollo con le sue crocchette e le sue selezioni, McDondald's cerca ora di conquistare i mari con nuove crocchette di pesce.

Queste crocchette sono disponibili dal 30 ottobre (come da Eatbook) e sono realizzate con merluzzo dell'Alaska al 100%. Si presentano anche sotto forma di pesciolini, a differenza della solita campana, stivale, osso e palla delle loro controparti di pollo.

Se stavi cercando di provare le crocchette di pesce, purtroppo sei sfortunato a meno che tu non viva a Singapore. È qui che questi nuovi articoli sono in fase di prova, ma forse se si dimostreranno abbastanza popolari McDonald's inizierà a spedirli in tutto il mondo. Se il filetto di pesce è qualcosa su cui basarsi, però, potremmo non avere più frutti di mare nel menu in qualsiasi momento presto.

