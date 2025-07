McDonald's Malaysia presenta le "Fan Fries" XXL

HQ

La scorsa settimana è stata la giornata internazionale delle patatine fritte. Lo so, la vita lavorativa è così impegnativa che ti dimentichi davvero di ciò che è importante nel mondo. McDonald's Malaysia non ha dimenticato, però, e ha introdotto una speciale porzione XXL di patatine fritte per celebrare l'occasione.

"Sappiamo quanto i malesi amino le nostre patatine fritte: non sono mai abbastanza! Questo è esattamente ciò che ha ispirato il McDonald's Fan Fries Meal", ha dichiarato Chin Mei Lee, chief marketing officer di McDonald's Malaysia. "Volevamo creare qualcosa di veramente memorabile che riunisse le persone attorno a un unico oggetto a cui non possono mai resistere. Che sia con gli amici o con la famiglia, il McDonald's Fan Fries Meal è il nostro modo di dire grazie e celebrare quei momenti gioiosi con tutti".

Il pasto Fan Fries include una scatola super ampia, carica di patatine fritte che finalmente permetterà a te e al tuo partner di mangiare la stessa porzione dopo che hanno detto di non avere fame. Purtroppo, sembra che la promozione sia terminata in Malesia, ma con abbastanza clamore, forse possiamo far sì che questa nuova porzione di patatine fritte vada in tutto il mondo.

McDonald's Malaysia

