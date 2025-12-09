McDonald's pubblica uno spot natalizio generato dall'IA

HQ

Si scopre che non è solo Coca-Cola a regalarci una pubblicità natalizia generata dall'IA quest'anno, dato che anche McDonald's si sta ispirando a questa tecnologia controversa per offrire all'azienda una promozione per le feste. Lo spot di Coca-Cola ha ricevuto molte critiche per l'uso dell'IA, e McDonald's non sta meglio.

I commenti su YouTube per la pubblicità sono stati disattivati e, al momento della stesura, sembra quasi impossibile trovarli su YouTube. Invece, qui sotto abbiamo trovato il link tramite CultureCrave, che ha anche fornito alcune informazioni sullo studio che ha realizzato l'annuncio. O, più precisamente, hanno creato i prompt che hanno creato l'annuncio.

Lo studio afferma che i suoi membri "hanno dormito a malapena" per settimane mentre scrivevano prompt e perfezionavano le inquadrature generate dall'IA. "L'IA non ha fatto questo film. Sì," dice lo studio. Comprensibilmente, questa situazione sta ricevendo molte critiche online, e spesso non è ben visto dai consumatori quando una delle aziende alimentari più redditizie al mondo decide di risparmiare usando l'IA generativa per realizzare le sue pubblicità. Non sembra proprio nello spirito natalizio, vero?

