McFarlane Toys presenta un'action figure ufficiale Superman

Inutile dire che il nuovo film Superman non arriverà da solo, ma sarà presentato in anteprima insieme a tutta una serie di gadget, vestiti e altro ancora. Questo ovviamente include anche varie figurine, dove McFarlane Toys via Instagram ha ora annunciato un'action figure alta 18 centimetri piena di articolazioni flessibili in modo che tu possa pubblicarlo esattamente come desideri.

Come per rendere tutto un po' migliore, la confezione include anche il cane Krypto e "un mantello per morbidi cablati, 3 piastre facciali alternative, 2 mani extra, carta d'arte e base". L'action figure è ora disponibile per il pre-ordine tramite rivenditori ben forniti, quindi assicurati di prenderla se è qualcosa che vuoi mettere nel tuo altare nerd.