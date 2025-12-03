McLaren firma il più recente campione di Formula 2 nel loro programma di sviluppo

HQ

Il campione di Formula 2 Leonardo Fornaroli lavorerà il prossimo anno per la McLaren. L'italiano ventenne, la cui costanza gli ha portato il titolo di F2 con Invicta Racing prima della fine della sua prima (e ultima) stagione in Formula 2, appena un anno dopo aver vinto la Formula 3 senza vincere alcuna gara, è stato ingaggiato dalla McLaren per il loro programma di sviluppo, come collaudatore per la Formula 1.

L'anno prossimo, Fornaroli gareggerà in Formula E, la competizione con le auto elettriche, ma forse in futuro diventerà uno dei piloti principali del team Lando Norris e Oscar Piastri. In effetti, Fornaroli potrebbe debuttare in F1 il prossimo weekend ad Abu Dhabi, dato che Piastri sarà costretto a cedere il suo posto per la FP1 prima della fine della stagione ancora una volta.

"Vincere sia il titolo FIA di Formula 3 che quello di Formula 2 è stato un passo importante nel mio percorso, e sono motivato a compiere il prossimo passo nel mio sviluppo attraverso il programma mentre lavoro verso il mio obiettivo finale di correre al massimo livello", ha detto Fornaroli (tramite Motorsport).

I successi di Fornaroli nelle categorie junior hanno suscitato interesse per la McLaren, che tuttavia ha rafforzato il proprio roster junior con altri due nomi: Richard Verschoor, attualmente terzo in Formula 2, e il campione spagnolo di karting Christian Costoya, solo 15 anni.