McLaren presenta la nuova hypercar ibrida da 700 cavalli

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Come rivali, McLaren ha praticamente permesso alla Ferrari di "avere attenzioni" nelle corse di endurance di alto livello, ma tutto sta per cambiare. La compagnia britannica sta per tornare in grande stile nello sport, e ha svelato l'auto che lo farà per loro.

Hanno presentato il concept ibrido hypercar, la MCL-HY, che sarà destinata a gareggiare nel FIA World Endurance Championship dal 2027 in poi. La sua potenza deriva da un V6 ibrido biturbo, che eroga circa 700 cavalli.

L'auto punta a un peso combinato di circa 1030 chilogrammi grazie a un telaio monoscocca in fibra di carbonio.

Le prime immagini iniziali della MCL-HY si trovano qui sotto, e dovremo vedere se riusciranno a replicare la loro leggendaria vittoria a Le Mans del 1995 con la F1 GTR.