McLaren si scusa con Norris e Piastri dopo un grave errore che ha portato alla squalifica

La team principal della McLaren, Andrea Stella, si è scusata con i piloti di Formula 1 dopo la scioccante squalifica da Las Vegas che ha provocato un enorme sconvolgimento nella stagione con due gare ancora davanti, il che significa che Max Verstappen ha ora una chiara possibilità di lottare per il titolo di Formula 1 fino all'ultima gara.

Entrambi i piloti furono squalificati e persero tutti i punti ottenuti a Las Vegas (Norris secondo e Piastri quarto) perché le loro vetture non avevano lo spessore minimo richiesto nel blocco di slitta (meno dei 9 mm richiesti), ottenendo così un vantaggio sleale.

La McLaren ha rilasciato una dichiarazione firmata da Stella, affermando che "ci scusiamo con Lando e Oscar per la perdita di punti oggi, in un momento cruciale delle loro campagne di campionato dopo due ottime prestazioni da parte loro durante tutto il weekend. Come squadra, chiediamo scusa anche ai nostri partner e ai tifosi, il cui sostegno significa molto."

A causa dello spessore del blocco di frenata (la parte inferiore dell'auto) più sottile, le auto hanno subito un eccessivo rimbalzo durante la gara, un contatto eccessivo con il terreno che ha danneggiato le vetture. "Come ha osservato la FIA, la violazione è stata involontaria, non c'è stato un tentativo deliberato di aggirare il regolamento e sono esistite anche circostanze attenuanti", ha detto McLaren, quindi probabilmente la squadra è stata salvata da una sanzione maggiore.

La stagione di Formula 1 prosegue la prossima settimana con la penultima gara in Qatar, anch'essa l'ultima gara sprint dell'anno.