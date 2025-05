McLaren svela la livrea ispirata alla Costa Azzurra per Monaco e il Gran Premio di Spagna

HQ

Questo fine settimana si svolge il Gran Premio più lussuoso e sfarzoso del calendario di Formula 1. Domenica 25 maggio, i vari team e le varie vetture sfrecceranno per le strade di Monaco alla ricerca di un trofeo e di un lotto di punti per il Campionato Piloti e Costruttori.

Con due sessioni di prove libere che si svolgeranno oggi, 23 maggio, e poi le qualifiche di domani, 24 maggio, una squadra che avrà un aspetto un po' diverso è la McLaren, poiché il team papaya sfoggerà una nuova livrea perfetta per la Riviera e la costa mediterranea.

L'organizzazione con sede a Woking ha svelato una livrea che si ispira alla sua ex auto da corsa del 1968, la M7A, che verrà utilizzata non solo a Monaco nei prossimi due giorni, ma anche al Gran Premio di Spagna, quando si terrà il prossimo fine settimana. Per chi non lo sapesse, la M7A è incisa nella storia della McLaren, essendo considerata l'auto che ha assicurato alla squadra la sua prima vittoria in F1 al Gran Premio del Belgio.

Entrambe le attuali vetture di F1, la MCL39, correranno con questa livrea aggiornata, ed entrambi i piloti, Lando Norris e Oscar Piastri, sfoggeranno anche tute fresche e a tema per l'occasione.