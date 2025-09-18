McLaughlin-Levrone infrange la barriera dei 48 secondi nei 400 metri storici ai campionati del mondo

HQ

Sydney McLaughlin-Levrone ha infranto le aspettative giovedì sera ai Campionati mondiali di atletica leggera, diventando la prima donna in quasi 40 anni a correre i 400 metri sotto i 48 secondi. Su una pista bagnata dalla pioggia a Tokyo, ha tagliato il traguardo in 47.78 secondi, battendo di poco Marileidy Paulino, che è anche scesa sotto la barriera dei 48 secondi con 47.98 secondi.

Le prestazioni segnano il secondo e il terzo tempo più veloce della storia sui 400 metri , dietro solo al 47.60 di Marita Koch del 1985, un record a lungo considerato intoccabile. McLaughlin-Levrone, che è passata dagli ostacoli ai 400 piani nel 2023, ha battuto il record americano in semifinale con 48,29 secondi prima di consegnare la sua finale da record.

"Non era il mio titolo da mantenere, era mio da guadagnare", ha detto McLaughlin-Levrone, attribuendo al suo allenatore Bobby Kersee e a un campo di concorrenti d'élite il merito di averla spinta al traguardo storico. Anche Paulino, campionessa olimpica e mondiale in carica, ha festeggiato il suo traguardo, dicendo: "Sono grata di avere l'opportunità di superare i 48 anni. Mi sento ancora un vincitore".

Il terzo classificato Salwa Eid Nasar ha corso in 48.19, un tempo che avrebbe vinto gli ultimi due campionati del mondo, evidenziando la profondità senza precedenti della gara di quest'anno. La britannica Amber Anning, quinta in 49.36, ha descritto la resa dei conti come "sorprendente" e stimolante per il futuro dei 400 metri.

La gara apre un nuovo capitolo per McLaughlin-Levrone, con domande ora sul fatto che continuerà a perseguire i 400 metri o tornerà agli ostacoli, dove rimane la detentrice del record mondiale. Kersee ha suggerito che potrebbe usare le lezioni del quarto di miglio per puntare a un altro record storico negli ostacoli.

In altre azioni, il 17enne australiano Gout Gout ha impressionato nei 200 metri, mentre Noah Lyles ha registrato un miglior tempo stagionale di 19.51 nella sua semifinale, ponendo le basi per una finale ad alto rischio. Per ora, i riflettori sono puntati sui rivoluzionari 400 metri di McLaughlin-Levrone, una gara che potrebbe ridefinire lo sprint femminile per gli anni a venire.