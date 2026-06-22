Meccha Chameleon continua a crescere fino a diventare uno dei giochi di maggior successo del 2026

Dopo la prima settimana di vendita, lo sviluppatore lemorion_1224 celebrato un traguardo piuttosto impressionante: il celebre progetto nascondino Meccha Chameleon ha superato i due milioni di copie vendute dopo circa quattro giorni sul mercato. Era un'impresa che pochi si sarebbero aspettata, ma gli ultimi dati fanno sembrare tutto ciò da poco...

Lo sviluppatore ha appena rivelato che Meccha Chameleon ora raggiunge sette milioni di copie vendute dopo un totale di 10 giorni di vendita. Sì, sette milioni di unità vendute in 10 giorni. Probabilmente oltre 35 milioni di sterline di entrate... Sebbene sia un gioco accessibile a circa £5/€6, questo livello di successo rivaleggia con molti dei titoli più importanti del 2026 finora, con unità vendute totali pari a Resident Evil Requiem (nonostante una frazione del tempo in offerta).

Va detto che gran parte del successo di Meccha Chameleon deriva dal fatto che il gioco è l'ultimo successo virale, e tenendo questo in mente, è probabile che il gioco rallenti notevolmente e cali una volta che avrà avuto il suo momento di gloria. Tuttavia, sta prosperando così com'è e la domanda ora è: quanto lontano potrà Meccha Chameleon cavalcare questa ondata di successo?

Con il traguardo dei sette milioni in mente, lo sviluppatore ha anche promesso che una mappa a tema giapponese sarà aggiunta oggi o domani.