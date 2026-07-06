Meccha Chameleon ha ora superato i 15 milioni di copie vendute

Il successo di Meccha Chameleon è stato semplicemente straordinario. Il titolo virale di nascondino dello sviluppatore Lemorion_1224 è riuscito ad attirare milioni e milioni di giocatori e non mostra alcun segno di rallentamento.

Durante il fine settimana, lo sviluppatore ha rivelato un altro impresa folle Meccha Chameleon, confermando che il gioco ha ora venduto oltre 15 milioni di copie. Sì, nonostante sia stato lanciato meno di un mese fa, Meccha Chameleon è attualmente sulla buona strada per diventare uno dei giochi più venduti di sempre, e chiaramente i nuovi contenuti e il supporto previsti per il gioco funzioneranno solo a favore di raggiungere un pubblico ancora più ampio.

Nel post annuncio sul blog su Steam, Lemorion_1224 invita i fan a restare sintonizzati questa settimana, poiché è prevista una collaborazione con una "famosa star giapponese ". Non sono state fornite ulteriori informazioni, ma senza dubbio avremo presto ulteriori dettagli.

Hai già giocato Meccha Chameleon ?