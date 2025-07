Mecha Break viene lanciato a 132k giocatori di Steam, recensioni contrastanti

HQ

Mecha Break è stato lanciato su PC e Xbox questa settimana e, dopo aver attirato molti giocatori nei suoi beta test, è chiaro che ancora una volta i fan dell'azione mech si sono riversati in questa versione free-to-play. Al suo lancio, più di 132k giocatori si sono uniti Mecha Break, secondo SteamDB.

Ma, secondo GamesRadar, l'uscita del gioco non è stata esattamente del tutto positiva, con l'attuale valutazione delle recensioni di Steam a Mixed. In gran parte, sembra che i fan abbiano un problema con il modo in cui il gioco si sta monetizzando. Le skin da $ 47, così come gli oggetti acquistabili da utilizzare nel gameplay PvPvE hanno attirato critiche, insieme alla limitazione dei crediti delle missioni settimanali, impedendo ad alcuni di giocare quanto vorrebbero.

Amazing Seasun Games - Mecha Break sviluppatore - sta rispondendo alle recensioni e sembra che stia ricevendo feedback. Il problema è che Mecha Break rimane un gioco free-to-play, il che significa che Amazing Seasun dovrà fare soldi in qualche modo. Forse vedremo una rivalutazione del processo di monetizzazione nel prossimo futuro, in modo che meno giocatori sentano la temuta FOMO quando individuano un articolo super costoso nel negozio.