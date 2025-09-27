Mecharite è "più tecnologico" e costruito per i giocatori

HQ

Al giorno d'oggi ci sono una moltitudine di opzioni di illuminazione intelligente, tra cui molte che possono connettersi con altre tecnologie per creare ambienti coinvolgenti per i giocatori e simili. Philips Hue, Nanoleaf, anche software come Razer Chroma, ci sono molte opzioni ma forse solo una manciata progettate esclusivamente per i giocatori.

Entra in Mecharite, un'azienda che ha ideato una serie di prodotti più complessi e progettati per i giocatori che desiderano una soluzione di illuminazione più creativa e personalizzata nella loro casa.

Con questo tema in mente, abbiamo recentemente parlato con il CEO Ronnie Olesen all'IFA 2025, dove ha spiegato perché è stato creato Mecharite.

"Sì, abbiamo un'altra attività in cui vendiamo un prodotto di gioco e non vediamo nessuno che vende molti prodotti LED e apparecchiature di gioco in cui puoi avere cose diverse sulle pareti, sul tavolo. Quindi, proprio come la luce RGB per l'industria dei giochi. Ecco perché abbiamo avviato Mecharite per costruire diversi prodotti LED e prodotti di illuminazione per i giocatori".

Ha poi anche toccato ciò che rende i prodotti Mecharite speciali e diversi dagli altri, aggiungendo quanto segue.

"Sì, è appariscente. Quindi abbiamo molti colori diversi. Facciamo entrambe le cose, come i singoli colori, ma abbiamo anche qualcosa in cui stiamo facendo RGB IC, dove puoi controllare ogni singolo LED. Quindi è più tecnico fare l'IC, ma non è nemmeno così economico fare l'IC come il normale RGB. Quindi stiamo cercando di fare un sacco di cose nuove. In questo caso, sono display a LED a 8 bit. Quindi sono piccoli LED per creare alcune immagini che puoi avere sulla tua parete e sulla tua scrivania e qualcosa del genere".

Dai un'occhiata all'intervista completa con Olesen qui sotto.