Medvedev interrompe la striscia vincente di Alcaraz: "Non ho mai visto Daniil giocare così"

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Daniil Medvedev ha concluso la perfetta partenza di Carlos Alcaraz nel 2026, dopo 16 vittorie consecutive, e il russo ha sconfitto lo spagnolo nelle semifinali di Indian Wells, in una partita perfetta per Medvedev, lasciando alle spalle la sua controversa partita con Jack Draper. Set consecutivi contro il numero 1 del mondo, 6-3, 7-6(3) per preparare una finale contro Jannik Sinner, oggi domenica alle 22:00 CET, 21:00 GMT.

Alcaraz ha ammesso che Medvedev meritava la vittoria, e si è sorpreso di quanto abbia giocato in modo aggressivo sempre, senza sbagliare quanto si aspettava. "Penso che abbia giocato una partita straordinaria. Dall'inizio fino alla fine, ha giocato in modo incredibile, devo ammetterlo. Non ho mai visto, ad essere onesto, Daniil giocare così.

Oggi merita completamente la vittoria. Merita completamente di passare e giocare una finale qui. Tutto quello che posso dire è solo congratulazioni a lui", ha detto il numero 1 al mondo (tramite ATP.com).

Alcaraz non si preoccupa che la gente pensi che debba vincere ogni partita

Alcaraz ha aggiunto di sentirsi un po' deluso, ma di non sentirsi sotto pressione nel vincere ogni incontro: "Non penso a 'devo vincere' o 'devo vincere'. Si tratta solo di inseguire i miei obiettivi, inseguire ciò che ho appena organizzato prima di ogni torneo. Questa è la mia mentalità, quindi non mi stanco che la gente pensi che debba vincere ogni partita."

Alcaraz vede anche aspetti positivi della sconfitta perché dimostra quanto bene i suoi rivali debbano giocare per batterlo, "quindi a un certo punto in qualche modo sarà a mio favore."