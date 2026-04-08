Medvedev perde il controllo e distrugge la racchetta durante una sconfitta umiliante per 6-0, 6-0

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Daniil Medvedev si è fatto una reputazione per la sua rabbia e le sue esplosioni di rabbia durante le partite di tennis, ma non era mai arrivato così lontano come mercoledì al Masters di Monte-Carlo, dove il giocatore russo, settimo testa di serie del torneo, ha perso in modo drammatico: 6-0, 6-0 in 49 minuti contro Matteo Berrettini. Medvedev, che molto recentemente aveva sconfitto Alcaraz e spinto Sinner al limite, commise cinque doppi errori, 27 errori non forzati, e vinse solo 17 punti, contro i 50 di Berrettini.

Quando era sotto 6-0, 6-2, Medvedev ha ripetutamente sbattuto la racchetta sulla terra battuta di Monaco. Gli spettatori ironicamente lo applaudevano, cantando "olee" a ogni colpo, finché alla fine non gettò la racchetta distrutta in un bidone della spazzatura vicino.

Medvedev aveva vinto le ultime tre partite con Berrettini. Questa sconfitta schiacciante arriva mesi dopo il suo titolo di Dubai (che vinse per default quando Tallon Griekspoor si ritirò), la finale di Indian Wells e la sua eliminazione al secondo turno dal Miami Open.

Matteo Berrettini affronterà giovedì Joao Fonseca negli ottavi di finale.