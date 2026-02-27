Mega Garchomp Z arriva in Pokémon Legends: Z-A

HQ

La maggior parte dei titoli di cui molti continueranno a parlare durante il programma Pokémon Presents di quest'anno ruotano attorno alla nuova Generazione 10 annunciata. Ma questo non significa che The Pokémon Company abbia dimenticato Pokémon Legends: Z-A, almeno non del tutto.

Per celebrare questo giorno di festa, è stato rivelato che Mega Garchomp Z è ora disponibile per essere utilizzato nel gioco, il che significa che se hai uno dei draghi terrestri nella tua squadra, presto potrai portare la creatura a un livello diverso facendole tenere la nuova pietra, Garchompite Z, e permettendole di Mega-Evolvere in combattimento.

La buona notizia è che ottenere Garchompite Z è in realtà un compito piuttosto semplice, perché basta collegare il tuo Nintendo Switch 1 o 2 a internet, andare alla funzione Regalo Misterioso e reclamare la pietra per sempre. Poi sta interamente a te usare il mostro tascabile quando necessario.

Quindi, aggiungerai Mega Garchomp Z al tuo team?