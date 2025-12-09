Mega Man, Ace Attorney e Devil May Cry arriveranno a nuovi progetti da Capcom

HQ

Capcom può avere un catalogo piuttosto ampio di IP, ma oggi lo associeresti soprattutto ai giochi di Resident Evil e Monster Hunter. Queste proprietà intellettuali vendono bene, ma per crescere ancora di più in futuro Capcom vuole mantenere anche le sue altre principali proprietà intellettuali in crescita, inclusi alcuni preferiti dai fan che sono rimasti in pausa per un po'.

Come evidenziato nel Rapporto Integrato 2025 di Capcom di Rockman Corner, un passaggio è dedicato ai brand che l'azienda desidera far crescere attraverso nuovi progetti. "Capcom possiede una ricca quantità di marchi di fama globale, come Mega Man, Devil May Cry e Ace Attorney. Miriamo ad espandere la nostra base utenti e migliorare le prestazioni attraverso nuove uscite, remake e porting di titoli di questa serie su nuovo hardware. Aumentando il potere del marchio e coltivando fanbase fedeli, le trasformeremo in IP fondamentali," ha detto Haruhiro Tsujimoto, COO di Capcom.

Nuove uscite, remake e porting sono tutti oggetto di discussione, e Capcom sosterrà questi sforzi ampliando la sua base di sviluppo a Osaka, costruendo una nuova struttura e aggiornando il motore RE.

Non ci sono progetti specifici ancora confermati, ma con un grande evento in arrivo giovedì, forse Capcom ci darà un assaggio in merito. Per ora almeno, l'azienda guarda al lancio di Resident Evil Requiem, che arriverà a febbraio 2026.