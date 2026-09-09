Mega Man: Dual Override boss rivelati in Steam fuga di notizie

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Abbiamo già riportato il concorso organizzato da Capcom, in cui i fan sono stati invitati a creare i propri boss di Mega Man per Mega Man: Dual Override, con uno di loro che è apparso infine nel gioco finale. A marzo hanno annunciato i finalisti, ma da allora non abbiamo più sentito nulla a riguardo.

Ora sembra che tutti i boss del gioco siano stati rivelati tramite una fuga di notizie su Steam (grazie, Resetera), e grazie a questo, sembra anche che sappiamo quale Robot Master creato dai fan ha vinto il concorso menzionato, oltre a chi sono i boss finali del gioco. Per molti la storia di Mega Man è completamente irrilevante, ma se proprio non vuoi sapere quali boss ti aspettano in Mega Man: Dual Override, dovresti smettere di leggere qui per un ovvio avviso di spoiler:

Maestri Robot:



Ragazza Brillante



Jet Man



Boat Man



Tank Man



Donna della Sabbia



Uomo Cuoco



Cleanser Man (vincitore del concorso)



Build Men



Boss di fine gioco: