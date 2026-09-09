Mega Man: Dual Override boss rivelati in Steam fuga di notizie
Anche se non sappiamo se la fuga di notizie sia reale, ci sono molti segnali che lo indicano, il che significa che è in atto un avviso di spoiler.
Abbiamo già riportato il concorso organizzato da Capcom, in cui i fan sono stati invitati a creare i propri boss di Mega Man per Mega Man: Dual Override, con uno di loro che è apparso infine nel gioco finale. A marzo hanno annunciato i finalisti, ma da allora non abbiamo più sentito nulla a riguardo.
Ora sembra che tutti i boss del gioco siano stati rivelati tramite una fuga di notizie su Steam (grazie, Resetera), e grazie a questo, sembra anche che sappiamo quale Robot Master creato dai fan ha vinto il concorso menzionato, oltre a chi sono i boss finali del gioco. Per molti la storia di Mega Man è completamente irrilevante, ma se proprio non vuoi sapere quali boss ti aspettano in Mega Man: Dual Override, dovresti smettere di leggere qui per un ovvio avviso di spoiler:
Maestri Robot:
- Ragazza Brillante
- Jet Man
- Boat Man
- Tank Man
- Donna della Sabbia
- Uomo Cuoco
- Cleanser Man (vincitore del concorso)
- Build Men
Boss di fine gioco:
- Basso
- Astuto il Grande
- Il rivale supremo