Mega Man: Dual Override rivela Proto Man in un nuovo trailer e DLC per Pragmata

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Uno dei migliori annunci dei The Game Awards dello scorso anno è stato il ritorno di Mega Man, con un gioco completamente nuovo di Capcom: grafica 3D moderna e un aspetto aggiornato, ma con il classico gameplay run and gun 2D. Mega Man: Dual Override è riapparso alla Gamescom, con un nuovo trailer che rivela che Proto Man apparirà nel gioco.

Il trailer ha anche mostrato i nuovi Chip Personalizzati che modificano le tue abilità e ti permettono di scatenare poteri speciali. Infine, si è concluso con uno scontro contro un boss contro un nuovo boss chiamato Twinkle Girl.

Ma non è tutto, poiché Capcom ha anche annunciato un DLC carino e divertente per Pragmata, basato su Mega Man e Proto Man. Le skin saranno rilasciate in futuro, non sono stati rivelati dettagli.

Mega Man Dual Override è ancora previsto per il 2027 su PS5, PS5, Xbox, PC, Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch.