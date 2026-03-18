Mega Man si unisce Sonic Racing: Crossworlds la prossima settimana

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L'altro giorno abbiamo riportato che tre nuovi personaggi Sega arriveranno a Sonic Racing: Crossworlds: Red (Angry Birds) ad aprile, Goro Majima (Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii) anche ad aprile, e Arle (Puyo Puyo ) a maggio. Poiché queste sono icone Sega, verranno aggiunte senza costi aggiuntivi, complete di un nuovo veicolo.

Ma come abbiamo scritto allora, Sonic Team e Sega avevano anche promesso un nuovo set di personaggi per il 25 marzo, che abbiamo ipotizzato fosse Mega Man. Era stato precedentemente confermato che sarebbe in arrivo, ma senza una data precisa. E... È esattamente quello che succederà. Perché tramite Threads, l'account ufficiale di Sonic ha pubblicato un teaser super affascinante (con una scelta musicale che i fan adoreranno) che rivela che la mascotte più iconica di Capcom è pronta a prendere il volante di un kart ispirato a Rush il 25 marzo.

Come tutte le altre apparizioni di ospiti di terze parti, possiamo anche aspettarci una pista ricca di fan-service, che probabilmente potremo visitare molto presto dato che la prima è tra una settimana. Mega Man è incluso per chiunque abbia il Season Pass o abbia acquistato la Digital Deluxe Edition, ma può anche essere acquistato separatamente.

E con questo, tutto ciò che resta è iniziare ad entusiasmarsi. Come per rendere le cose ancora migliori, Mega Man avrà anche un suo festival a partire dal giorno dopo essere stato aggiunto al gioco, ovvero il 26 marzo. Guarda il trailer di annuncio qui sotto e non osare risparmiare sul volume.