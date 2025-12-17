Mega Man Star Force Legacy Collection lancio a marzo

HQ

I fan chiedono da anni un nuovo gioco di Mega Man, e la scorsa settimana è stato finalmente annunciato Mega Man Dual Override, con una data di uscita nel 2027. Ma non dobbiamo aspettare fino ad allora per incontrare l'eroe più iconico di Capcom, perché a marzo arriverà una consistente collezione.

Questa volta, però, non si tratta del personaggio originale classico o di Mega Man X (che di solito sono i più richiesti), ma di Mega Man Star Force. Se il nome non ti suona familiare, si tratta di un franchise d'azione e di ruolo piuttosto che di un classico platform in una serie originariamente uscita per Nintendo DS tra il 2006 e il 2009. Per chi tiene molto alla storia e alla cronologia del mondo di Mega Man, questa è una continuazione di Mega Man Battle Network.

Capcom ha ora annunciato che Mega Man Star Force Legacy Collection debutterà il 27 marzo, disponibile per PC, PlayStation, Switch e Xbox. Dai un'occhiata al nuovo traile qui sotto troverai l'elenco completo dei titoli inclusi.

