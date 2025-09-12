Gamereactor

Mega Man Star Force ritorna nell'enorme collezione Legacy

Capcom sta riportando in auge una delle sottoserie più trascurate di Mega Man.

Star Force non è certo uno dei rami più ricordati del franchise di Mega Man, una sorta di successore spirituale di Battle Network che è sbarcato su Nintendo DS molti anni fa. Dopo due sequel e un crossover esclusivo per il Giappone con Battle Network, Star Force è rimasto inattivo, ma ora viene rianimato come Mega Man Star Force: Legacy Collection.

Questo pesante viaggio nostalgico include tutte le versioni di ogni gioco: il trio originale di Pegasus, Leo e Dragon; i doppi sequel Zerker X Ninja e Zerker X Saurian; e Mega Man Star Force 3 in entrambe le forme Red Joker e Black Ace. Una vera delizia retrò per chiunque sia curioso di conoscere un lato diverso dell'universo di Mega Man. Dai un'occhiata al trailer qui sotto.

