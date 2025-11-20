Mega Zeraora rivelato per l'espansione Mega Dimension di Pokémon Legends: Z-A

HQ

È stato rivelato che uno dei nuovi Pokémon che si uniranno a Pokémon Legends: Z-A nel suo DLC Mega Dimension questo dicembre sarà nientemeno che il mitico Zeraora. Il Pokémon elettrico arriverà nel gioco e avrà un proprio Mega Evolution, un potenziamento descritto come tale da The Pokémon Company.

"L'energia elettrica che immagazzina nel suo corpo equivale a dieci fulmini. Le sporgenze sulla fronte, sul petto, sulla schiena e sul dorso delle mani sono dove l'energia elettrica è particolarmente concentrata. Le sporgenze emettono costantemente una luce azzurra pallida."

Puoi vedere Mega Zeraora in azione nel nuovo clip qui sotto, ma vale anche la pena notare che questa creatura potrebbe essere una piccola sfida da mettere le mani, dato che la descrizione del video allude alla seguente affermazione:

"Sembra che ottenere Mega Zeraora per la tua squadra sarà un po' difficile. Tieni gli occhi aperti per trovare un modo per incontrarlo mentre giochi al DLC!"

Aggiungerai il Thunderclap Pokémon alla tua squadra o hai già un tipo elettrico tra i sei titolari? Il DLC Mega Dimensions verrà lanciato su Switch e Switch 2 il 10 dicembre.