Megan Fox e MatPat si uniscono al cast Five Nights at Freddy's 2

Five Nights at Freddy's 2 non è lontano dal suo rilascio ora. Anche se quest'anno potrebbe essere fuori dalla stagione spettrale, arriverà come regalo di Natale anticipato il 5 dicembre. Come regalo in vista di quella data, lo scorso fine settimana abbiamo ricevuto alcuni annunci di nuovi cast nell'ambito del NYCC.

Apparendo al panel tramite lo schermo dall'alto, lo YouTuber e famoso teorico della FNAF MatPat ha rivelato che avrebbe interpretato Toy Bonnie in Five Nights at Freddy's 2. Megan Fox interpreterà Toy Chica e Kellen Goff interpreterà Toy Freddy.

I fan più attenti ricorderanno già il cameo di MatPat nel primo film di FNAF, ma ora è un membro del cast a tutti gli effetti. Il doppiaggio di Fox potrebbe causare ai fan di Mortal Kombat 1 un disturbo da stress post-traumatico a causa della sua interpretazione di Nitara, ma è un nome enorme che si unisce al cast come Toy Chica. Il precedente lavoro vocale di Kellen Goff tornerà sicuramente utile anche nella sua interpretazione di Toy Freddy.

Five Nights at Freddy's 2 esce il 5 dicembre.