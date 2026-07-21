Megan Fox tornerà per Jennifer's Body sequel, le riprese potrebbero iniziare già a ottobre

Jennifer's Body, il film che incontra Mean Girls e horror che si è guadagnato una reputazione di culto fin dalla sua uscita nel 2010, sembra andare avanti piuttosto rapidamente con il suo tanto atteso sequel. Abbiamo sentito per la prima volta che lo scrittore Diablo Cody avrebbe preso in carico il sequel Jennifer's Body alla fine dello scorso anno, ma le cose stanno prendendo forma a un ritmo rapido.

Secondo un nuovo rapporto di Dread Central, Megan Fox, la protagonista dell'originale del 2010, è pronta a fare il suo ritorno. Non si sa se Amanda Seyfried abbia ancora confermato il suo ritorno, ma si prevede che tornerà per il sequel. Anche la regista originale, Karyn Kusama, torna, prendendo in carico la sceneggiatura di Cody.

Jennifer's Body segue una cheerleader del liceo (Fox) che finisce posseduta e inizia a uccidere e mangiare i suoi compagni maschi. La sua migliore amica, una ragazza più nerd (interpretata da Seyfried), è l'unica che può fermarla. Il film è uscito inizialmente con recensioni miste o negative, ma da allora ha ottenuto un seguito di culto, portando alla richiesta di un sequel.