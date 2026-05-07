Mehcad Brooks è andato da uno psicoterapeuta per capire meglio Jax per Mortal Kombat 2

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Dopo aver dato vita a Jax nel 2021 con Mortal Kombat, Mehcad Brooks tornerà sul grande schermo questo maggio per il film successivo, Mortal Kombat 2. Questa volta, Jax ha un ruolo più importante come uno dei principali protettori e combattenti di Earthrealm, ruolo che assume senza sforzo grazie alle sue caratteristiche braccia metalliche e robotiche fin dall'inizio.

Essendo Jax la versione del personaggio che molti riconoscono fin dall'inizio in questo film, durante una recente intervista abbiamo chiesto a Brooks come abbia fatto a tornare nel ruolo e a far evolvere il personaggio che molti conoscono.

"In realtà ho portato il personaggio, Jax, dal mio terapeuta," iniziò Brooks. "Volevo sapere perché prendeva le decisioni che stava prendendo. Per esempio, stai parlando di un tizio che ha fatto sei missioni in Afghanistan e non è stato abbastanza, vuole combattere e cacciare ninja e mostri interdimensionali. Io penso, aspetta... E devi prenderlo sul serio. Devi entrare in quel mondo e dire cosa motiva quella persona a farlo, giusto? Perché è lì e perché si sente a suo agio a farlo? Abbiamo passato un po' di tempo a decifrare e decostruire le sue scelte ed è stato davvero interessante e in realtà ha aiutato, ha influenzato la sua firma di combattimento, giusto? E ho giocato molto e da lì ho preso la sua postura, da lì le sue mosse, volevo muovermi così come si muoveva Jax nel gioco e penso che nel secondo film fosse naturale."

Abbiamo anche chiesto in modo simile come Lewis Tan sia tornato nel ruolo di Cole Young, e come si sia concentrato sul "rendere i combattimenti ancora più folli e, sai, davvero fare un passo avanti per avere qualcosa di iconico alla fine della giornata."

Poiché Shao Khan in persona, Martyn Ford, era presente, abbiamo persino chiesto come facesse per far sentire il personaggio autentico e soddisfare le immense aspettative dei fan, nonostante non avesse l'esperienza del film precedente su cui attingere.

"Sì, è stata una grande pressione, sapere che c'è una base di fan che la maggior parte di loro probabilmente conoscerà i personaggi più di noi stessi. Ma per me c'è sempre una pressione quando si crea un film, sai, ci sono un sacco di soldi che ci sono entrati, ci sono lavori di persone che ci sono e come attore sei responsabile di assicurarti che quelle persone brillino. Possono fare tutto il lavoro dietro le quinte, ma alla fine siamo noi quelli che devono farli apparire bene così come loro fanno sembrare bene anche noi. Quindi c'è già quella responsabilità quando sei attore, ma anche avere la responsabilità di portare avanti il franchise alle spalle, ti assicura che, sai, tu faccia sempre ricerche, ma qui era particolarmente importante assicurarci di usare tutte le risorse che avevamo."

Guarda qui sotto l'intervista completa con Brooks, Tan e Ford.