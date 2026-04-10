Melania Trump nega qualsiasi legame con Jeffrey Epstein: "Le bugie devono finire oggi"

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La First Lady degli Stati Uniti Melania Trump ha pubblicamente negato di aver mai avuto una relazione con il finanziere disonorato Jeffrey Epstein, definendo "menzogne" e "diffamatorie" le accuse che la collegano a lui.

In un raro discorso della Casa Bianca, ha detto di non essere mai stata amica di Epstein e di aver avuto solo "corrispondenza occasionale" con la sua associata Ghislaine Maxwell. Melania Trump ha aggiunto che lei e suo marito, Donald Trump, hanno semplicemente partecipato ad alcuni degli stessi eventi sociali di Epstein a causa di ambienti sovrapposti a New York e Palm Beach.

Ha anche sottolineato che Epstein non le aveva presentato il marito, affermando che si erano conosciuti indipendentemente nel 1998. Pur riconoscendo uno scambio di email passato con Maxwell, lo descrisse come un'interazione banale senza alcun significato profondo.

La first lady ha colto il momento per chiedere al Congresso di tenere audizioni pubbliche incentrate sulle vittime di Epstein, sollecitando una maggiore attenzione ai sopravvissuti. "Le bugie che mi collegano al vergognoso Jeffrey Epstein devono finire oggi," ha detto.