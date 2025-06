Meme e battute sul Boca Juniors che viene eliminato dalla Coppa del Mondo per Club e pareggiato contro la squadra amatoriale dell'Auckland City

HQ

Ancora guai alla Coppa del Mondo per Club: la partita tra Boca Juniors e Auckland City è stata sospesa per 50 minuti a causa di un fulmine. La partita è stata interrotta al nono minuto del secondo tempo a causa del tempo, con il tabellone che segnava 1-1. Incredibilmente, l'Auckland City, la squadra dilettantistica della Nuova Zelanda, che ha subito una sconfitta per 10-0 dal Bayern e 6-0 dal Benfica, era riuscita a pareggiare contro i giganti argentini del Boca Juniors.

L'autore del gol è stato Christian Gray, un giocatore che, come la maggior parte dei giocatori dell'Auckland City, aveva un altro lavoro. Nel suo caso, è un insegnante di scuola. Questo fatto, naturalmente, ha dato il via a molti meme e battute sui social media, con grande disgrazia di Boca, che in seguito non è riuscito a vincere la partita quando la partita è stata ripresa.

La verità è che, anche se il Boca Juniors fosse riuscito a vincere Auckland, non si sarebbe qualificato, poiché nella partita iniziata contemporaneamente (ma terminata molto prima), il Benfica ha sconfitto il Bayern Monaco per 1-0. Un risultato a sorpresa che significa che il Benfica si è qualificato come leader del girone, anche se alla fine è stata una mela avvelenata, poiché il Benfica, leader del gruppo C, è stato accoppiato con i secondi classificati del Gruppo D... Chelsea. Il Bayern Monaco giocherà contro il Flamengo.

Partite confermate degli ottavi di finale: