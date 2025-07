Meme e reazioni alla firma di João Félix per Al Nassr: "Ultimo chiodo nella bara", "schema di riciclaggio di denaro"...

HQ

La carriera di João Félix ha preso una svolta a sorpresa. Dopo non essere riuscito a cristallizzarsi all'Atlético de Madrid, al Barcellona, al Chelsea o al Milan, il giocatore portoghese si unisce alla Saudi Pro League. Tutti i segnali indicavano un trasferimento al Benfica, il club che ha lanciato la sua carriera e ha mostrato al mondo il potenziale della giovane stella... solo per poi deludere ovunque andasse.

Secondo quanto riferito, Félix era disposto a dimezzare il suo stipendio al Chelsea (da 8 milioni di euro a stagione a 3), ma poi è intervenuto Cristiano Ronaldo (secondo Fabrizio Romano) e ha ricevuto un'offerta da All-Nassr: 70 milioni di euro per due stagioni. È dieci volte di più di quello che guadagnerebbe al Benfica e si riunirebbe con il suo compagno di squadra in Portogallo, Cristiano Ronaldo.

Pertanto, Al Nassr pagherà 50 milioni di euro al Chelsea (30 più 20 di add-on), che è quasi la stessa cifra che il Chelsea ha pagato all'Atlético de Madrid, 52 milioni, nel 2024. Solo cinque anni prima, l'Atleti aveva pagato 116 milioni di dollari per lui. Ma il suo valore di mercato, tramite il mercato dei trasferimenti, è sceso a 23 milioni nel 2025.

Inizialmente, Félix firmò un contratto di sette anni con i "Blues", ma ne realizzò solo uno, ed era già stato escluso da Enzo Maresca dalla squadra della Coppa del Mondo per Club che vinse il trofeo.

In tutti i canali sportivi e su Internet, la gente sta già chiamando questa mossa "l'ultimo chiodo nella bara" per Félix (Marca) e sta facendo meme che prendono in giro il giocatore che una volta aveva un brillante futuro davanti a sé, ma ha sprecato tutto a causa del suo atteggiamento.

"Non sembra che ci sia un punto di svolta per lui", ha detto il giornalista di calcio spagnolo Guillem Balague a BBC Sport "Penso che sia l'ultima generazione di giocatori da bambini a cui è stato detto quanto fossero brillanti, che non apprezzano l'altro lato di cui hai bisogno, che è lavorare senza palla. Anche con la palla non è abbastanza costante".