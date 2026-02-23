Menace (Accesso anticipato)

HQ

Inizia bene, con un trailer che sembra ispirato ad Astartes, Terminator, Aliens e Starship Troopers. Dovrebbe avere alcuni denominatori comuni, dato che è stato creato dal talentuoso Syama Pedersen, che è dietro progetti come Astartes. È chiaro che Overhype Studios sa come costruire un universo entusiasmante. La sequenza introduttiva suggerisce un futuro distopico oscuro. Il loro lavoro precedente, Battle Brothers, è uno dei miei giochi preferiti in questo genere, quindi per me è stato ovvio provare anche questo titolo. È chiaro che lo studio ha un budget più alto, dato che tutto, dalla grafica e musica alle cutscene, è significativamente migliore di prima. Tuttavia, dovresti affrontare la cosa con la mentalità che sia ancora più un gioco indie che una produzione ad alto budget. Anche se lo studio ha un editore, graficamente e tecnicamente non è nemmeno lontanamente paragonabile a produzioni come XCOM 2. Piuttosto, somiglia a titoli come Xenonauts 2.

All'inizio è piuttosto confuso con molte informazioni sul perché sei dove sei, e Overhype Studios ha scelto di non spiegare molto. All'inizio, sembra di essere catapultato nel gioco senza aver giocato un prologo o comprendere in alcun modo il mondo. Penso che sia un po' un peccato. Le stelle di questo Early Access sono le fazioni, il mondo, l'universo e la storia, tutti elementi molto interessanti. Sospetto che questo verrà ampliato in seguito. Detto ciò, ci sono quasi cinquanta ore di contenuti da ottenere da questa versione del titolo. Puoi sicuramente raddoppiare questo valore se giochi il contenuto più di una volta. Sono parecchi contenuti che si trovano in questa versione di anteprima.

C'è una modalità allenamento, che ti prepara ai nemici in modo molto simile a come nel film Starship Troopers. Verrai sfidato immediatamente non appena il gioco inizierà sul serio.

Quello che mi piace di più del titolo è il sistema del caposquadra di squadra. Scegli un capo per ogni gruppo di soldati o un pilota/pilota per i tuoi veicoli. Tutti hanno personalità, doppiaggio e parlano tra loro durante le missioni. È un po' simile a Jagged Alliance sotto questo aspetto. Ogni volta che le tue truppe eliminano un nemico o fanno qualcosa, ricevi una dose di doppiaggio, che dà vita alle missioni in un modo che molti altri titoli del genere non riescono a fare. Ti importa di più delle tue truppe, anche se solo i leader partecipano alla conversazione. Ogni leader può anche avere fino a 8 soldati che puoi nominare se vuoi. Queste truppe non dicono nulla, ma sono influenzate dall'equipaggiamento, dalle armi e dagli altri oggetti che dai al capo gruppo tra una missione e l'altra. Overhype Studios ha fatto un buon lavoro nel dare personalità ai mercenari in Battle Brothers, e questo è evidente anche qui. Ogni capo gruppo può quindi essere potenziato basandosi più o meno sulla stessa premessa. Devi farlo per affrontare i nemici.

Quando inizi il gioco, non c'è molto che tu possa fare. Hai poche risorse, e quelle che hai vengono usate per garantire che i tuoi soldati abbiano la piena forza e siano equipaggiati con l'equipaggiamento più rudimentale a cui hai accesso. Ci vorrà anche un po' prima che tu possa potenziare l'astronave che controlli. Per ottenere risorse per acquistare più equipaggiamento, manodopera, potenziare i capigruppo e riparare l'astronave danneggiata a bordo, devi completare le operazioni. Ogni pianeta ha una o più operazioni, che a loro volta contengono quattro o più missioni individuali che completi in ordine. È un po' come funzionano i roguelite quando scegli un percorso attraverso diverse missioni. Le missioni completate ti danno vantaggi per la missione successiva e, a seconda di quale scegli nell'ordine, le missioni finali possono essere radicalmente influenzate. Un altro modo di pensarla è la missione finale in Wings of Liberty. Potresti fermare gli insetti dal scavare tunnel o ridurre il numero di nemici nelle missioni successive. È un sistema robusto che funziona bene, e ogni missione ha una descrizione del perché è utile, anche se non puoi giocarle tutte in un'unica operazione.

I veicoli possono essere strumenti potenti contro certi gruppi nemici. Tuttavia, tutti gli avversari hanno armi anti-veicolo.

Una volta completate le operazioni, ti verranno fornite risorse per potenziare la tua astronave, cosa necessaria. Questo può significare che hai più informazioni sui campi di battaglia, puoi chiamare attacchi aerei o puoi reclutare costantemente più truppe per rinforzare i tuoi capi gruppi. I singoli soldati moriranno, e dovrai rifornire le tue fila per sopravvivere alla moltissima di minacce che incontrerai. Se un'intera squadra cade insieme al tuo capo, avrai un paio di turni per salvarlo. Questo significa che non dovrai perdere i tuoi preziosi leader se qualcosa va storto durante la missione. Puoi fidarti di me che le cose andranno storte, dato quanto alcuni nemici possono danneggiare i tuoi soldati. Una granata ben piazzata dal nemico può bastare a mettere fuori combattimento le tue truppe.

I primi nemici sono umani e insetti, ma incontrerai anche la fazione che ha dato il nome al gioco. Gli umani sono pirati e altri, ma richiedono l'uso del fuoco di mitragliatrice di soppressione e un buon movimento in avanti dietro le coperture. Gli insetti, invece, possono essere attirati verso le tue truppe e con le tue armi puoi rapidamente distruggere questo tipo di truppe. Anche gli insetti più corazzati possono essere efficacemente attirati nelle trappole e, con l'aiuto di lanciagranate, munizioni perforanti e altre armi, puoi affrontarli relativamente facilmente. Il nemico finale, che è un mix di Alien e Terminator, non è così facile da sconfiggere. Offrono attentatori suicidi, mine, cecchini e ciò che più assomiglia ai carri armati Hunter-Killer di Skynet. Sono anche un nemico misterioso, e non sai davvero perché stiano causando problemi in questo sistema solare alieno in cui ti trovi.

I tuoi leader hanno molto da dire.

Anche se l'IA non è sempre la più intelligente nelle sue decisioni, la varietà e le strategie che devi applicare sono varie. Battle Brothers era unico perché bisognava pensare attentamente prima di affrontare il nemico. Non puoi davvero combattere le persone in Menace allo stesso modo in cui combatti gli insetti. Con un po' di fortuna, questo verrà utilizzato ed ampliato ulteriormente, proprio come nel loro titolo precedente. La progressione così come appare in questo Accesso Anticipato si basa sul completamento delle operazioni, l'acquisto di nuovo equipaggiamento e il potenziamento sia delle truppe che della nave spaziale. Dopo una o due operazioni, ottieni nuovi dialoghi e la storia prosegue. Senza svelare troppo, sono curioso di vedere cosa ci aspetta. Purtroppo, per qualche motivo, non sono riuscito ad accedere all'enciclopedia nel gioco. Questo significava che non potevo leggere di più sull'universo e sui suoi componenti.

A parte la narrazione, le battaglie sono l'attrazione principale del gioco, e penso che mantengano un livello di difficoltà senza essere difficili come Battle Brothers. Muovi le tue truppe attraverso quadrati, e hanno un certo numero di punti da muovere, ruotare, sedersi o attaccare. Alcune armi richiedono che le truppe si siedano, il che richiede punti. Questo richiede di bilanciare i punti, ciò che incontri, la distanza e la vicinanza ad altri tipi di truppe. Inizialmente, il gioco è relativamente semplice; muovi le tue truppe e sconfiggi nemici di pari forza. Quando l'artiglieria più pesante arriva sul campo di battaglia e hai difficoltà con l'economia, questo sbilancia un po'. Alcune battaglie sono difficili in senso positivo, ma ti ritrovi sempre più a combattere contro ogni previsione. Penso che questo possa richiedere un leggero cambiamento di bilanciamento, dato che ho sentito che l'economia del giocatore non scalava perfettamente con il livello di difficoltà. È gestibile, ma non sembra ancora del tutto giusto. Soprattutto considerando che questo non tenta di emulare il livello di difficoltà delle loro creazioni precedenti.

Dopo un'operazione, puoi scegliere una ricompensa. Non sono riuscito a completare certe missioni in un certo numero di turni, il che mi ha portato a quattro stelle invece di cinque. Completare le missioni secondarie può garantire che le ricompense siano maggiori.

Se ti piace l'idea di guidare una forza d'élite, costruire relazioni con diverse fazioni, combattere nemici ispirati ai film e metterti alla prova in un impegnativo gioco di strategia tattica a turni, questo è fantastico. Anche se il gioco funziona bene e in modo fluido, suona bene e non ha molti bug, è in Early Access. Lo scheletro di un buon prodotto è al suo posto, è davvero divertente, e sono affascinato dall'universo che hanno costruito. Non è proprio lo stesso successo netto che Battle Brothers è oggi, ma tutto il potenziale c'è. È anche molto più facile da affrontare, anche se in alcuni punti è impegnativo. Tuttavia, ho trovato il sistema delle risorse un po' più facile da gestire rispetto ai loro lavori precedenti. È emozionante, coinvolgente, e le battaglie hanno la giusta intensità in termini di suono, doppiaggio e varietà per farti desiderare di più. Non ho avuto problemi tecnici.

Se sei come me e ti piace lo studio dietro questo progetto, dovresti dargli un'occhiata. Tuttavia, se sei nuovo nel genere e nei lavori precedenti dello studio, dovresti sapere che il gioco richiede più da te rispetto a molti dei suoi concorrenti. C'è una curva di apprendimento qui, e di tanto in tanto perderai. In questo gioco, non è davvero possibile recuperare se si perde troppo all'inizio. È possibile gestire la perdita di un singolo capo squadra, poiché puoi assumerne altri tramite il mercato nero. Tuttavia, al momento, non ha la stessa sensazione di rimonta dopo una sconfitta come nel loro titolo precedente o in XCOM. Tuttavia, puoi annullare un'operazione anche se hai completato un paio di missioni, a costo di una perdita di relazione. Questo significa che non rimani mai bloccato in un ciclo di guasto, ma puoi annullare e provare un'altra operazione. Questo significa che non devi preoccuparti troppo di ricaricare un file di salvataggio. D'altra parte, penso sia un po' un peccato che le perdite non siano meglio integrate nel prodotto.

Ci sono scelte da fare tra le missioni, che possono portare a nuove missioni o ricompense.

In sintesi, è un gioco di successo. Lo scheletro di un'esperienza davvero grande è qui. Le battaglie, i nemici e altri elementi del gioco sono vari e interessanti. La loro fenomenale sequenza introduttiva contrasta un po' con il resto dei valori produttivi del titolo, ma sono soddisfatto. È ancora un piccolo studio indie che sta crescendo sempre di più. È un gioco entusiasmante con un universo interessante, e la versione Early Access può offrirti fino a cinquanta ore di contenuti al momento di questa recensione. Probabilmente puoi finirlo più velocemente se corri, e il valore di rigiocabilità è alto. La quantità di veicoli, armi ed equipaggiamenti, unita al sistema di potenziamento, permette molte modalità di gioco. Ogni fazione nemica richiede anche le proprie strategie, equipaggiamento e approccio per vincere. Per questi motivi, posso raccomandare vivamente Menace. Si distingue in modo positivo nel genere ed è impegnativo in senso positivo.