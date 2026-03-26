Meno del 25% del pubblico statunitense di Final Fantasy VII: Rebirth aveva meno di 30 anni

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Abbiamo recentemente riportato che il produttore di Final Fantasy XIV Naoki Yoshida è un po' preoccupato che i giocatori più giovani non stiano più giocando a Final Fantasy. Con così pochi giochi rilasciati, le persone non vengono esposte alla serie allo stesso modo, e le richieste odierne di free-to-play, servizio live e azione fanno sì che il concetto possa essere un po' superato.

Ora abbiamo la conferma dall'analista di Circana Mat Piscatella (che ne sa più di chiunque altro sulle vendite di videogiochi negli Stati Uniti) che Yoshida ha in realtà ragione nella sua preoccupazione. Rivela che ben il 62% dei giocatori americani che giocano a Final Fantasy VII: Rebirth ha più di 35 anni, e se abbassiamo il limite d'età a 30, quella cifra sale al 77%...

In altre parole, meno di un quarto di tutti i giocatori di Final Fantasy VII: Rebirth ha meno di 30 anni. La crisi difficilmente potrebbe essere illustrata più chiaramente. I remake si distinguono un po' dalla massa, ovviamente, dato che sono essenzialmente ristampe di vecchi classici, ma anche così è ovvio che Square Enix ha un problema tra le mani.

Cosa pensi possano fare per attrarre i giocatori più giovani, o è solo questione di accettare che siano principalmente i giocatori più grandi a voler assumere il ruolo di semplici giovani con il peso del mondo sulle spalle nella serie Final Fantasy?