Meno di due settimane dopo aver venduto un milione di copie, Windrose raggiunge un altro traguardo nelle vendite

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La grande era della pirateria è ricominciata, solo che questa volta sono i spada digitali che navigano sui sette mari. Entrando nella sua terza settimana di disponibilità, Windrose sta già celebrando un nuovo traguardo nelle vendite, avendo ora venduto 1,5 milioni di copie.

Windrose si è rivelato un grande successo fin dall'inizio della sua uscita in Early Access, vendendo rapidamente un milione di copie. Con tutta la reazione positiva che il gioco ha ricevuto, gli sviluppatori di Kraken Express hanno condiviso un nuovo trailer che celebra i suoi riconoscimenti e i complimenti finora.

Lasciando perdere il periodo di lancio del gioco, Windrose prevede di fare grandi aggiornamenti ogni tanto, invece che aggiornamenti più piccoli ogni due settimane circa. Questo significa che potremmo dover aspettare fino a sei mesi per ricevere il primo grande aggiornamento di contenuti per Windrose . Potrebbe sembrare un'attesa incredibilmente lunga, ma speriamo che il contenuto che otterremo dall'aggiornamento sia sufficiente a renderlo utile.