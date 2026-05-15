Mentre Amazon's Lord of the Rings MMO muore ufficialmente, la compagnia conferma "una nuova esperienza di gioco" ambientata nella Terra di Mezzo

Quando i licenziamenti hanno colpito la divisione gaming di Amazon lo scorso ottobre, è stato riportato che l'MMO de Il Signore degli Anelli, su cui l'azienda lavorava almeno dal 2023, è stato cancellato. L'ingresso di Amazon negli MMO sembra fare un grande passo indietro, ma questo non significa necessariamente che sia finito con l'idea di un nuovo gioco del Signore degli Anelli.

Come riportato da Eurogamer, Amazon ha confermato al media in un comunicato che è in fase di sviluppo un nuovo tipo di esperienza. Ecco la dichiarazione che è stata loro riportata per intero: "Il nostro team creativo continua a esplorare una nuova esperienza di gioco coinvolgente che renda giustizia al mondo di Tolkien; stiamo lavorando a stretto contatto con la Terra di Mezzo e restiamo entusiasti della proprietà intellettuale."

Quale potrebbe essere quella nuova esperienza di gioco? Beh, potremmo già saperlo. Ultimamente circolano voci sull'interesse per un RPG in stile Hogwarts Legacy, offrendo ai fan la possibilità di esplorare il mondo di Tolkien attraverso la lente di un videogioco come mai prima d'ora. È stato riportato che Crystal Dynamics e lo studio Warhorse di Kingdom Come: Deliverance stanno sviluppando un RPG per Il Signore degli Anelli, ma non abbiamo conferma ufficiale che uno dei due sviluppatori stia lavorando al gioco. Quindi, dovremo solo aspettare e vedere cosa ha in programma Amazon per il futuro.