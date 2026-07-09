Mentre gli utenti PlayStation piangono la fine imminente dei dischi, gli utenti di Steam affermano di non aver bisogno di supporti fisici

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La scorsa settimana, PlayStation ha annunciato che da gennaio 2028 non avrebbe più stampato i giochi PlayStation su dischi al di fuori di titoli usciti prima della data sopra menzionata. Per molte persone, questo è il primo segno della fine dei media fisici sulle console, ovviamente al di fuori di Nintendo. È qualcosa a cui i giocatori PC si sono abituati da tempo, e a quanto pare molti di loro non si prenderebbero nemmeno la briga di comprare giochi su Steam se venissero con un disco.

Secondo TheGamer, l'utente Thund3rWolf27 ha portato il concetto di dischi che tornano su PC su Reddit, dove hanno trovato una risposta piuttosto unanime che diceva che gli utenti di Steam non vogliono indietro i dischi. Molte delle risposte al post sostengono che una libreria solo digitale sia semplicemente più comoda per i giocatori PC al giorno d'oggi. Inoltre, su PC hai altre opzioni per "tenere" i tuoi giochi che non hai necessariamente su console.

Dato che Steam permette ai giochi di diventare senza DRM, potresti nemmeno aver bisogno di Steam per usare un gioco, dato che potresti semplicemente aprire il suo file.exe. Inoltre, ci sono altri modi per conservare fisicamente un gioco per PC, anche se l'hai acquistato in digitale, cosa che non è vera per le console.

Il fatto che Sony abbandoni i dischi sarà un periodo di adattamento per molti utenti, e PlayStation potrebbe dover incorporare alcune funzionalità che Steam utilizza per rendere la transizione il più fluida possibile. Inoltre, quelle vendite del PlayStation Store dovranno essere molto più simili alle offerte stagionali di Steam se Sony vuole un panorama solo digitale.