Mentre Robert Lewandowski si dirige a Chicago, il Barça dovrebbe voler ripetere la strategia con Harry Kane

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Robert Lewandowski lasciò il FC Barcelona a fine stagione, dopo quattro stagioni in cui segnò 116 gol in 190 partite, vincendo diversi titoli di campionato ed essendo il miglior marcatore della LaLiga. Ora passerà alla Major League Soccer, scegliendo il Nord America invece dell'Arabia Saudita, in particolare il Chicago Fire, con le notizie secondo cui la firma sarà ufficializzata questa settimana.

E mentre Lewandowski inizia quello che probabilmente sarà il suo ultimo capitolo della carriera, il FC Barcelona cerca un sostituto. Julián Álvarez era sognato come la stella dell'estate quest'estate, ma il rapporto istituzionale con l'Atlético de Madrid è ai minimi storici, con il club madrilenno che ha citato in giudizio il club catalano davanti alla FIFA per aver negoziato alle loro spalle con il giocatore argentino.

Ma il Barça ha altre opzioni: secondo il Daily Mail, stanno cercando di ingaggiare Harry Kane dal FC Barcelona. L'agenzia inglese ha riportato domenica che il Barça aspetterà la Coppa del Mondo, dove Kane è uno dei migliori marcatori, per riprendere le trattative con l'attaccante inglese. Sulla carta, la strategia presenta delle somiglianze: Lewandowski aveva appena compiuto 33 anni quando è arrivato al Barcellona (sempre dal Bayern Monaco) nel 2022; Kane compirà 33 anni a luglio, ma se continuerà a giocare come ha fatto Lewandowski, ha ancora buoni anni davanti a sé.

Tuttavia, secondo SPORT, non c'è mai stata un'offerta formale da parte del FC Barcelona al Bayer, solo un'indagine per valutare la disponibilità del giocatore a trasferirsi quando sospettavano che Lewandowski non avrebbe proseguito, ma la preferenza di Kane sembra rimanere a Monaco. Questo cambierebbe solo a meno che Kane e Bayern non accettino un nuovo accordo. Il contatto di Kane termina nel 2027; Kane ha chiesto un nuovo contratto fino al 2030, ma il Bayern voleva prorogare il suo contratto solo fino al 2029.

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