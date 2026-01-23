Mercedes afferma che il GLC ha "superato significativamente le nostre aspettative"

HQ

Mentre Mercedes è passata da un successo all'altro con la sua gamma di veicoli elettrici, sembra che la CLA dello scorso anno abbia segnato l'inizio di una nuova energia, e ora stiano seguendo con la GLC, un EV che già sta vivendo una domanda più forte di quanto inizialmente pensato da Mercedes.

In una dichiarazione di Mathias Geisen, membro del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-Benz Group AG, Marketing & Vendite, il GLC sta "superando significativamente le nostre aspettative", dopo il suo debutto a settembre.

Secondo Mercedes, i portafogli degli ordini sono compilati per la prima metà del 2026, ma attualmente stanno lavorando tre turni nel suo pianeta di Brema per soddisfare la crescente domanda. Se ciò non dovesse bastare, Mercedes espanderà le altre fabbriche.