Mercedes-Benz parteciperà all'IAA Mobility 2025 per presentare il nuovissimo GLC con motore EQ

HQ

Mercedes-Benz sa che il futuro delle auto e delle automobili è elettrico ed è attualmente sulla traiettoria per impegnarsi massicciamente in questa tecnologia. Questo avverrà a IAA Mobility 2025, dove la casa automobilistica sarà presente per presentare il suo "più grande programma di lancio di prodotti di sempre".

In un comunicato stampa, veniamo informati che Mercedes-Benz parteciperà al salone non solo per svelare al mondo il Concept AMG GT XX e il nuovo CLA Shooting Brake completamente elettrico (la prima Mercedes-Benz elettrica in stile station wagon), ma anche un nuovissimo modello GLC che è stato progettato con la tecnologia EQ.

Si dice che l'auto sarà "la prima di una nuova serie di auto con un design iconico Mercedes-Benz elevato e presenterà un nuovo volto del marchio. Decisa, raffinata e inconfondibilmente una GLC, incarna tutto ciò che ci si aspetta dal top seller della gamma Mercedes-Benz. Continuando senza soluzione di continuità l'eredità del GLC nella sua forma elettrica, il nuovo modello è iconico, versatile, intuitivo e fluido".

La rivelazione completa avverrà il 7 settembre e, se non hai intenzione di partecipare di persona, puoi guardarla online andando qui.

Annuncio pubblicitario: