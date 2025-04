Mercedes-Benz presenta un nuovo modello di furgone di lusso dotato di uno schermo cinematografico da 65 pollici

HQ

Mercedes-Benz sta cercando di scuotere in modo massiccio il segmento dei furgoni di lusso, poiché la casa automobilistica ha appena presentato uno sguardo a un modello imminente che intende offrire. Conosciuto come Vision V, è basato sul nuovo Van Electric Architecture (VAN. EA), e sta cercando di dare il via a una nuova era di lounge private mobili e furgoni.

La versione del Vision V che è stata mostrata è il modello top di gamma che viene fornito con tutto ciò che si può desiderare. L'interno per i passeggeri è fatto per essere spazioso e aperto e separato dalla cabina di guida, se lo si desidera. Ha elementi decorativi in pelle Nappa bianco cristallo e seta bianca, elementi in legno radicato a poro aperto, vetrine e un sistema di altoparlanti surround a 42 suoni che può essere utilizzato per giocare a giochi di corse con un controller di gioco su un enorme schermo cinematografico 4K da 65 pollici con funzioni di schermo diviso che si ritrae sotto il pavimento del furgone.

Si dice che il furgone possa essere utilizzato per il karaoke in movimento, sia dotato di un negozio interattivo in modo che i passeggeri possano essere gli oggetti che desiderano mentre sono in movimento, può essere convertito in un ufficio mobile con una scrivania virtuale e il tutto con sistemi di illuminazione ambientale che utilizzano strisce di illuminazione e una lampada da soffitto per creare un'atmosfera personalizzata del soggiorno.

Anche l'esterno del furgone è piuttosto insolito, con una grande griglia anteriore e cerchi molto sorprendenti che senza dubbio cattureranno l'attenzione di tutti i passanti.

Annuncio pubblicitario:

Mercedes-Benz osserva che il VAN. L'architettura EA entrerà in vigore dal 2026, quindi forse non passerà molto tempo prima di vedere Vision V modelli sulla strada.