Mercedes è preoccupata mentre l'UE attenua il divieto sulle auto a benzina

HQ

Inizialmente l'UE doveva vietare apertamente le auto a benzina entro il 2035 nei suoi paesi membri, ma recentemente questo piano è stato leggermente attenuato.

Invece, a dicembre è stato annunciato che sarebbero passati da un divieto totale a un obiettivo di riduzione del CO2 del 90%.

Questo ha generato dibattito tra i produttori automobilistici e, in una grande intervista con Reuters, il CEO di Mercedes-Benz Ola Källenius critica il piano rivisto e afferma che destabilizza il mercato:

"C'è un grande rischio che il mercato si restringa lungo il percorso," afferma, riferendosi all'insicurezza dei consumatori su come l'UE raggiungerà il suo obiettivo di CO2, invece che al divieto totale, molto meno confuso.