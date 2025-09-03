Mercedes interromperà la produzione di due auto elettriche

HQ

C'è chiaramente zero appetito per le auto elettriche Mercedes, che i dati di vendita dell'ultimo anno sono un'indicazione chiara e deprimente per Mercedes. Durante la prima metà del 2025, hanno spedito solo 2.300 copie delle due auto elettriche, con un calo del 74,5% rispetto allo stesso periodo del 2024. Con cosa Mercedes li sostituirà non è ancora chiaro, ma noi di Gamereactor speriamo naturalmente che sarà qualcosa che ospiterà i loro motori a carburante di nuova concezione.