Mercedes presenta un concept EV che eroga oltre 1.300 cavalli di picco

È abbastanza comune vedere la presentazione di concept car stravaganti e interessanti che non vedranno mai la luce del giorno. Un altro esempio di questo viene da Mercedes-Benz, che ha rivelato un nuovo progetto chiamato Concept AMG GT XX, che è un modello sorprendente che si basa sul potente AMG Electric Architecture ed è in grado di erogare ben 1.360 cavalli di picco.

L'auto funge da esempio dei motori elettrici che saranno disponibili dal 2026 quando l'AMG. I modelli basati su EA diventano realtà. Per quanto riguarda questo progetto concettuale, afferma di avere una batteria che può essere ricaricata rapidamente in cinque minuti per consentire un ulteriore aumento dell'autonomia di 400 chilometri, il tutto in grado di raggiungere una velocità massima di oltre 360 km/h.

Oltre a questo, l'auto è descritta come dotata di un esterno con "aerodinamica di prima classe", il tutto con un interno che presenta due grandi display LCD di dimensioni 10,25" e 14", oltre a rivestimenti del pavimento realizzati con materiali riciclati al 100% e tubi arancioni ed estrusi a vista che incapsulano la console centrale.

Alcune altre innovazioni stravaganti di questa vettura includono altoparlanti nei fari, un Fluid Light Panel nella parte posteriore in grado di comunicare con il mondo esterno e una nuova alternativa agli pneumatici che utilizza un'opzione di pelle basata sulla biotecnologia che può essere riciclata meglio e mette a dura prova l'ambiente.

Dai un'occhiata al Concept AMG GT XX qui sotto.